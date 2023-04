Reprodução/Divulgação Ex-amante de André Marinho, Tailane Peixoto é escalada para A Grande Conquista









A Record escalou mais um nome polêmico para compor o time da Vila e conquistar vaga fixa no novo reality A Grande Conquista. Tailane Peixoto elencou seu nome ao engravidar de André Marinho, cantor que é casado com Drika Marinho, e que foi processado por atrasar os pagamentos da pensão alimentícia para a filha que teve com a ex-amante em seu romance extraconjugal.





O epicentro da crise foi o fim do casamento de Drika Marinho e André Marinho, que aconteceu logo após saírem do reality de casal Power Couple, da Record, e a bailarina descobrir traição.

No mesmo ano, em 2019, Drika participou de A Fazenda 11 na emissora, mas não seguiu muito tempo no jogo, sendo eliminada ainda na primeira semana. Tempos depois, em 2022, os dois reataram o romance e, desde então, o relacionamento segue entre o casal – visto o apoio e torcida de Drika pelo marido em A Fazenda 14 .

A ex-amante

Na época em que repercutiu a traição, Taiane Peixoto decidiu desabafar sobre a polêmica e declarou que sua vida havia virado um inferno depois do caso e que não havia destruído a família de ninguém, já que sempre foi solteira. Nas redes sociais, a empresária divulga seu dia a dia para mais de 15 mil seguidores no Instagram, e agora, tenta a sorte no mais novo reality show da Record.







Entenda a dinâmica de A Grande Conquista



Apresentado por Mariana Rios, o reality show da Record terá o elenco dividido entre dois núcleos: a Mansão e Vila. Em um primeiro momento, 16 famosos serão apresentados ao público antes da estreia do programa e disputarão por 10 vagas no primeiro ambiente. Os mais votados no site oficial entrarão no local.



Os perdedores, então, serão confinados na Vila com mais 64 competidores escolhidos pelas fichas de inscrição. Mas, neste grupo, mais dez pessoas poderão entrar na Mansão. Por fim, a casa luxuosa terá 20 participantes e eles batalharão entre si pelo prêmio final de R$ 1 milhão.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho