A jornalista e economista Elaine Bast foi contratada pela CNN Brasil como analista de economia para assumir os quadros CNN Novo Dia Economia e o Live CNN Economia. Até então, Elaine estava em negociação com a Jovem Pan, mas foi anunciada nesta quinta-feira (27) pela CNN.



Desde 1991, Elaine Bast trabalhou na Globo, contabilizando 23 anos na emissora, e foi correspondente internacional em Nova York por quatro anos. Entretanto, a jornalista pediu demissão da emissora pela falta de oportunidades.

À frente de dois projetos voltados à micro e macro economia, Elaine estreia na próxima terça-feira, 2 de maio, durante o jornal Nova Dia, sob comando do apresentador Rafael Colombo.

“Estou muito feliz e abraço com muito carinho esse novo desafio. Sou economista e sempre fui apaixonada por essa área. Comecei minha carreira no jornalismo na Gazeta Mercantil, cobrindo Bolsa de Valores e Fundos de Investimento. Na TV Globo, como repórter de economia, tive o desafio de traduzir o mercado financeiro para a TV aberta. E agora, na CNN Brasil, terei a oportunidade de aliar toda essa minha experiência na análise diária de economia, dando as informações mais importantes do dia. Conhecimento é poder, é cidadania. E estar nesta empresa, com uma marca tão forte de credibilidade no mundo inteiro, é para mim um sonho realizado e também uma grande responsabilidade”, contou.

De acordo com o vice-presidente de Jornalismo da CNN Brasil, Leandro Cipoloni, a jornalista fala com propriedade sobre os cenários econômicos do Brasil e fora, com análises e reflexões que impactam a vida das pessoas.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko