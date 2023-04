Reprodução/Instagram A cantora contou detalhes íntimos sobre a relação com o marido

A cantora Meghan Trainor contou sobre as experiências entre quatro paredes com o marido, Daryl Sabara. De acordo com a compositora, seu marido "é um grande garoto" e enfrentou dificuldades nas últimas relações sexuais, e procurou um médico para entender o que estava acontecendo.



Após ir à uma consulta médica, Meghan descobriu que a dor que sentia era sintoma de vaginismo, uma disfunção sexual que causa tensão involuntária da vagina. "Eu sempre achei que todas as mulheres sentiam dor durante o sexo. Eu disse: 'Doutor, você está me dizendo que eu poderia transar sem sentir nada de dor?'", contou ela ao podcast Workin' On It.

Com a chegada do primeiro filho deles, Riley, a vida sexual do casal foi impactada brevemente. A cantora ainda contou que evitou relações sexuais por um ano após a chegada do recém-nascido.

A apresentadora Trysha Paytas questionou: "A sua [vagina] é pequena e o [pênis] dele é grande, é isso o que está acontecendo?". E a cantora apenas respondeu, enfaticamente: "Sim!". "Chega em um ponto onde eu pergunto: 'Você já colocou tudo?', e ele responde: 'Só a ponta'", explicou Meghan. "E eu penso: 'Eu não consigo mais fazer isso'. Eu não sei como consertar isso".

"Assim que ele penetra, eu falo: 'Ai, ai, ai'. Quando eu estava tentando engravidar de novo, eu tinha que colocar gelo [na vagina] depois", disse ela, que acabou revelando que o dote de seu marido é avantajado.

Por fim, a cantora relatou que ainda não encontrou um jeito de melhorar a dor, mas já recorreu a meditação transcendental e colocou gelo nas partes íntimas. "Eu vou conseguir. Eu vou ser uma estrela no sexo", concluiu.

Ainda que Meghan tenha comentado de forma descontraída sobre o assunto, diversos usuários nas redes sociais a agradeceram por alertar sobre um problema que muitos mal não sabem que sofrem.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko