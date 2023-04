Reprodução/Instagram Sósia de Kim Kardashian morre aos 34 anos de parada cardíaca após passar por cirurgia plástica

Christina Ashten Gourkani, de 34 anos, mais conhecida como Ashten G, ganhou visibilidade por ser sósia de Kim Kardashian. Na última quinta-feira (20), a modelo morreu em um hospital nos Estados Unidos por conta de uma parada cardíaca horas depois de realizar uma cirurgia plástica.

Em um hospital do estado da Califórnia, nos Estados Unidos, foi divulgado o falecimento de Ashten G, que se recuperava de uma operação realizada há poucas horas.

Após o falecimento, a família divulgou nas redes sociais da modelo uma vaquinha para conseguirem arrecadar fundos para pagar as despesas do funeral, que acontece no dia 4 de maio.

"É com profunda tristeza e um coração partido imensamente pesado que temos que compartilhar a morte mais devastadora, infeliz e inesperada de nossa linda e amada filha e irmã Christina Ashten Gourkani", é descrito na vaquinha.

"Nas primeiras horas da manhã, aproximadamente às 4h31 do dia 20/04/2023, nossa família recebeu um trágico telefonema de um membro da família que gritava e chorava freneticamente do outro lado da linha 'Ashten está morrendo'. Um telefonema que instantaneamente destruiu nosso mundo e assombrará para sempre nossa família pelo resto de nossas vidas", complementa.

Em seu Instagram, Ashten G acumula mais de 618 mil seguidores, e a vaquinha online conta com US$ 40 mil. Ainda nas redes sociais, fãs e familiares lamentaram a morte repentina da modelo.

De acordo com sua família, sua morte foi um homicídio relacionado a um procedimento médico, e se limitaram a falar mais sobre a apuração do caso.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko