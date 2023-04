Reprodução/ TV Atalaia Chamado de Bunda Gorda no programa Pânico, Erick Ricarte desponta chance de faturar R $1 milhão no novo reality da emissora









O jornalista Erick Ricarte, ex-titular da versão sergipana do quadro de fofocas A Hora do Venenoso, exibido pela TV Atalaia, afiliada da Record, é o mais novo nome do reality A Grande Conquista. O influencer ficou famoso pelos comentários sem filtro na dinâmica do Balanço Geral. Agora, o fofoqueiro busca registrar sua marca no time da Vila – que conta com 64 participantes que competem entre si para conquistar vaga fixa no programa – e assim, batalhar pelo prêmio de R $1 milhão.

















Erick Ricarte já teve uma passagem por A Fazenda, mas na condição de jornalista convidado em uma dinâmica que a Record promoveu com alguns fomadores de opinião para ter uma vivência de um confinado real por um dia nas instalações do reality show.

Nas poucas horas que ficou na sede, ele coneguiu causar e se tornar um dos nomes mais comentados entre os jornalistas, tirando algumas figuras do sério, como Leo Dias, que também participou da dinâmica. Erick é muito comunicativo e expansivo, o puro suco do entretenimento da Recod e tem grandes chances de cativar o público.

Bunda Gorda

Antes de se tornar o Venenoso da Record, ele foi demitido ao vivo do programa Pânico. Ricarte saiu da atração com uma trajetória humilhante. Batizado pelos colegas de trabalho como Bunda Gorda, entre 2014 e 2016, o jornalista alegou ter sofrido todos os tipos de ataques, que vão desde insinuações gordofóbicas até comentários homofóbicos e xenofóbicos.

Na época, Erick ainda revelou que não recebeu direitos trabalhistas como 13º salário e férias e que saiu da atração da Jovem Pan sem poder sequer voltar aos estúdios da rádio para buscar suas coisas ou se despedir do público.

Nos dois anos em que integrou o elenco do humorístico, sua renda era apenas uma ajuda de custo dada por Emílio Surita, que girava em torno de R $1.500 por mês. Após o conturbado desligamento, ele entrou em depressão, chegou a engordar mais de 20 quilos em apenas seis meses e passou a fazer uso contínuo de medicamentos tarja preta. A fase tenebrosa, no entanto, deu lugar à esperança quando foi convidado para ser o mais novo Venenoso da Record.

Entenda a dinâmica de A Grande Conquista

Apresentado por Mariana Rios, o reality show da Record terá o elenco dividido entre dois núcleos: a Mansão e Vila. Em um primeiro momento, 16 famosos serão apresentados ao público antes da estreia do programa e disputarão por 10 vagas no primeiro ambiente. Os mais votados no site oficial entrarão no local.

Os perdedores, então, serão confinados na Vila com mais 64 competidores escolhidos pelas fichas de inscrição. Mas, neste grupo, mais dez pessoas poderão entrar na Mansão. Por fim, a casa luxuosa terá 20 participantes e eles batalharão entre si pelo prêmio final de R $1 milhão.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho