Reprodução Suzana Pires fala sobre traição de colega nesta terça









Na noite desta terça (25), o programa Que História É Essa, Porchat? traz um episódio bem traumático protagonizado pela atriz Suzana Pires – drama que, infelizmente, foi vivido fora das telas. A global contou detalhes sobre o escândalo de traição que envolveu seu nome em todos os noticiários na época em que gravava a novela Caras & Bocas, em 2009.





Sem citar nomes, ela revela que começou a namorar um ator do elenco logo após o término da história na TV. "Ele não contracenava muito comigo, mas eu ficava olhando de longe. E é bom ficar claro que a gente é amigo hoje em dia, está tudo certo. Mas na época foi horrível", lembrou.

Embora ela não tenha citado o nome do traidor, o ex-namorado é ninguém menos que Marcos Pasquim, flagrado aos beijos com outra mulher em uma balada enquanto ainda namorava Suzana.



Ela pediu para não ser exposta, já que a fama era algo novo. "Está sendo muito difícil lidar com isso. Você não vai me expor, né, bonito?", suplicou.

"Um mês depois, acordo, ele entra no quarto com um jornal, tremendo, chorando e fala: 'Me perdoa'.", conta. "Eu abri o jornal e na capa tinha uma foto minha, belíssima em um evento, ele beijando outra [mulher] ao lado e a manchete era: 'Suzana Pires toma um chifre e blá, blá, blá.", lembra.

Suzana conta que só digeriu o fato quando pegou o carro para ir trabalhar. No meio do caminho, desabou em lágrimas e parou o carro em frente a uma banca de jornal com todos os exemplares da publicação que expuseram o "chifre".

*Texto de Lívia Carvalho



Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho