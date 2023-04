Reprodução/Instagram Gabriel Roza, ex-noivo de Bia Miranda, é mais uma contratação vingativa feita pela Record













Bia Miranda continua sendo ignorada pela Record. E agora entrou definitivamente no time de desafetos da direção da emissora. E a prova disso é a recente contratação para provocar a ex-peoa : Gabriel Roza, ex-noivo da dançarina de TikTok, que acaba de ser integrado ao time elenco de A Grande Conquista, novo reality que estreia na próxima semana.





A coluna divulgou, com exclusividade ontem, que Erick Ricarte – venenoso da Record que foi demitido da Jovem Pan após ser humilhado – irá compor o elenco. Já a escalação de Gabriel Roza surge como uma vingança da Record às ameaças feitas por Bia, que participou de A Fazenda 14 na emissora. Ele integrará o time da Vila, e disputará contra outros 63 participantes por uma das dez vagas no elenco principal.

Em fevereiro, Bia chegou a ameaçar a Record de processo após a emissora ir contra a vontade dela e exibir uma reportagem sobre consumo de bebida alcoólica expondo o ex-cunhado da moça que estava internado com broncoaspiração. A complicação de saúde teria acontecido após Luizinho, irmão do ex-noivo da dançarina, ter ingerido uma grande quantidade de álcool. Mas segundo ela, os eventos não têm ligação.

A emissora de Edir Macedo tentou manter uma relação amistosa com a dançarina, mesmo pertencendo a um grupo bem detestado pela empresa, que conta com Pétala Barreiros e Deolane Bezerra, ex-participantes do reality que processaram a Record assim que deixaram A Fazenda 14. No entanto, visto os atuais desdobramentos, a Record segue o rompimento com Bia, impedindo qualquer veiculação da imagem da moça à grade de programação do canal.

Afinal, quem é Gabriel Roza?

Gabriel Roza viveu um relacionamento com Bia Miranda, também conhecida como neta da cantora Gretchen, por mais de cinco anos. No ano passado, após a final de A Fazenda 14, ele pediu a morena em casamento e, desde então, passaram a viver juntos.

Gabriel não gostava muito de se exibir nas redes sociais, mas após Bia ganhar destaque na mídia, acabou conquistando algumas centenas de admiradores e trabalhando ao lado da namorada.

No entanto, no final de março deste ano, Bia Miranda usou as redes sociais para anunciar o fim do seu noivado com Roza, o acusando de roubá-la e tentar agredi-la. Já Gabriel, a acusou de traição e disse que a separação foi um 'livramento'.

Entenda a dinâmica de A Grande Conquista

Apresentado por Mariana Rios, o reality show da Record terá o elenco dividido entre dois núcleos: a Mansão e Vila. Em um primeiro momento, 16 famosos serão apresentados ao público antes da estreia do programa e disputarão por 10 vagas no primeiro ambiente. Os mais votados no site oficial entrarão no local.



Os perdedores, então, serão confinados na Vila com mais 64 competidores escolhidos pelas fichas de inscrição. Mas, neste grupo, mais dez pessoas poderão entrar na Mansão. Por fim, a casa luxuosa terá 20 participantes e eles batalharão entre si pelo prêmio final de R$ 1 milhão.



