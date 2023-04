Reprodução/Globo Apresentadora realizará uma cirurgia de emergência para corrigir problema em prótese de silicone

A apresentadora e escritora, Márcia Goldschmidt, contou em seu Instagram que descobriu que sua prótese de silicone do seio esquerdo rompeu dentro do seu corpo. Com isso, Márcia voltará ao Brasil para fazer uma cirurgia e impedir que a substância espalhe pelo seu corpo e cause mais complicações.







Nesta quarta-feira (26), Márcia alertou seus seguidores sobre o risco que está correndo. "Graças a Deus, eu descobri a tempo, porque impede ela de vazar pro corpo, e aí podem ter outras consequências e inflamações, muito desagradáveis. Preciso de uma cirurgia", contou.

Como sempre, a apresentadora fez seus exames de rotina a cada seis meses, e descobriu o problema após realizar um ultrassom de mama. "Eu faço controle muito estrito da minha mama, tem ano que eu faço ressonância, mamografia e a cada seis meses eu faço ultrassom", disse.

Há seis meses atrás, a ressonância magnética não indicou nenhuma complicação, mas agora foi apontado que sua prótese de silicone rompeu do lado esquerdo. Ela ainda relatou que não sentiu nada, e só descobriu por conta dos exames.

Por fim, a escritora recomendou que mulheres que têm próteses de silicone façam exames de checagem pelo menos uma vez ao ano para evitar situações como a que passou.

"E eu não vou dizer para vocês para apalpar, porque apalpando eu não sinto nada. Gente, é perigoso, vamos cuidar. Isso acontece em 10% dos casos, é pouco, mas pode ser que você seja premiada", afirmou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko