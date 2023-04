Reprodução Fotos do cantor são usadas em site francês de acompanhantes de luxo

O cantor, compositor, produtor e empresário Nivaldo Batista Lima, mais conhecido pelo nome artístico Gusttavo Lima, foi anunciado em um site pornô francês como acompanhante de luxo. De maneira ilegal, as fotos do cantor são usadas em um perfil com o nome de Vitor que oferece serviços em Paris.



O perfil do site utiliza fotos de Gusttavo Lima no Instagram, como em sua academia ou de sunga na praia ou piscina, para se passar por outra pessoa chamada Vitor. Na descrição do usuário, ainda é disponibilizado um número de telefone para contato e contratação dos serviços.

De acordo com a coluna Leo Dias, do site Metrópoles, logo após o anúncio de que o perfil utilizou fotos de outra pessoa ilegalmente, o perfil do usuário foi excluído da plataforma.



Quando o perfil é procurado no site francês, é indicado o aviso “La page que vous essayez de trouver n’existe pas!” ("a página que você está tentando encontrar não existe!”, em tradução livre).

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko