Reprodução Ator foi criticado pelos internautas por convidar a ex-participante do BBB 23 para participar de um filme com ele

O ator, humorista, comentarista e apresentador Leandro Hassum, foi duramente criticado nas redes sociais após convidar a atriz e ex-participante do BBB 23 Bruna Griphao para ser sua filha em um filme. Leandro elogiou as piadas da atriz, mas os internautas relembraram as falas ofensivas e preconceituosas de Bruna.







Em seu Twitter, Hassum compartilhou com seus seguidores que gostaria de Bruna trabalhando com ele. "Bruna, faz minha filha num filme? A gente se parece muito na maneira de brincar. Beijos e mais sucesso aqui no mundo real", escreveu.



Entretanto, nos comentários da publicação os internautas o acusaram de compactuar com as falas racistas de Bruna. "É muito 'bonito' como funciona o pacto da branquitude, não importam atitudes preconceituosas e racistas", comentou um dos usuários.

"Vocês vão brincar de chamar pretos de urubu e fazer musiquinha com a palavra banana se referindo a um preto? É nisso que vocês se parecem muito?", disparou outro comentário.

Assim, os internautas não gostaram de Hassum elogiar as piadas de Bruna, uma vez que foram vistas por parte dos telespectadores como preconceituosas, inclusive pela ex-participante Sarah Aline.

Os internautas ainda relembraram que o humorista esteve ao lado de Marcius Melhem em diversos trabalhos, o que despertou a curiosidade dos usuários para o mesmo não se distanciar de pessoas com atitudes tão repugnantes.

Por outro lado, os fãs da Bruna o elogiaram pela ideia e aguardam ansiosamente pela produção do filme. "É reconfortante ver que não são todos que surfam a onda do hate", disse um dos fãs.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko