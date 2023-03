Repodução Record contrata mãe de Bia Miranda para novo quadro após decepção em A Fazenda 14









Jenny Miranda e o namorado, Fábio Gontijo, estarão no novo reality do programa de Rodrigo Faro, Casais em Apuros, que estreia em abril na Record. A preferência pela mãe de Bia Miranda no elenco expõe o bom relacionamento da emissora com a influencer, diferente da dançarina de TikTok, que protagonizou diversas tretas com a empresa.

A emissora de Edir Macedo tentou manter uma relação amistosa com a dançarina, mesmo pertencendo a um grupo bem detestado pela empresa, que conta com Pétala e Deolane Bezerra, ex-participantes do reality que processaram a Record assim que deixaram A Fazenda 14.





No entanto, em fevereiro, Bia chegou a ameaçar a Record de processo após a emissora ir contra a vontade da ex-Fazenda e exibir uma reportagem sobre consumo de bebida alcoólica com vídeos do ex-cunhado da moça internado por uma broncoaspiração. A complicação de saúde teria acontecido após Luizinho, irmão do ex-noivo da dançarina, ter ingerido uma grande quantidade de álcool. Mas segundo ela, os eventos não têm ligação.

"A Record é muito sem noção. Fizeram uma reportagem colocando a imagem do Luizinho na TV sendo que eu não autorizei e falando bobagens. Nem vou falar aqui, falando mentira. Porque como não tem nenhum conteúdo para ser postado na Record eles querem inventar", desabafou nos Stories do Instagram.

Desde então, a Record rompeu totalmente com Bia, ignorando a vice-campeã de A Fazenda 14 e a cortando totalmente de qualquer conteúdo veiculado à grade de programação da emissora.

Bia também protagonizou diversos conflitos com sua mãe, alguns deles, inclusive, quando a ex-Fazenda estava confinada no reality. No entanto, os recentes fatos não impediram o relacionamento amistoso da ex-namorada de Thammy Miranda com a empresa. O novo quadro, que conta com Jenny, consistirá em levar casais famosos para passar perrengues em provas e sofrer com acomodações sem luxo em troca de um prêmio em dinheiro.





*Texto de Lívia Carvalho

