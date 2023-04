Reprodução/Não é Nada Pessoal e Instagram A influenciadora contou mais detalhes sofre os problemas que enfrenta mesmo após o fim da relação conturbada

Durante sua participação no podcast Não é Nada Pessoal, Nadja Pessoa deu detalhes inéditos sobre sua relação conturbada e acusou o cantor, compositor e ator Vinícius D'Black de roubo. A empresária e influenciadora reafirma que foi vítima de um crime por parte do ex-marido e tudo isso foi comprovado pela Justiça, mas o mesmo encontra-se foragido.







O casamento de dez anos chegou ao fim em maio de 2020, mas o pesadelo em meio a tantos problemas permanece até os dias de hoje. O divórcio do ex-casal terminou em briga judicial pelos bens acumulados entre eles.

Em 2018, o casal participou do reality Power Couple Brasil, e na época já enfrentavam dificuldades no relacionamento. Além disso, Nadja enfrentava depressão e acreditava que o programa era uma forma de estratégia para alavancar a carreira do ex-marido.





Seu foco principal era ser empresária e ajudar D'Black, e isso a fez se perder de si mesma pois era cobrada para ser melhor em sua atuação. "Me comparou com a empresária da Anitta? Quem era eu?", desabafou.

Dessa maneira, ela vivia apenas para o relacionamento, esposa e trabalho. Entretanto, a influenciadora descobriu após o fim do relacionamento que diversas oportunidades foram barradas pelo ex-marido. "Não deixou ninguém me empresariar, fechamento de contrato e presenças. Tipo assim 'ela só vai se eu for'. Se o contratante não quisesse contratar ele eu também não ia", relatou.

Com a separação, diversas empresas que anteriormente foram negadas voltaram atrás de Nadja, o que a fez descobrir as mentiras e restrições de D'Black. Assim, ela acredita que seu sucesso contribuiu para o fim da relação. "Ele competia comigo a todo momento, e falava pra minha mãe 'agora sua filha é famosa'", contou.

Quando Nadja descobriu que ele planejou tudo, ela pensou apenas em seu ex-marido, e não em bens materiais e dinheiro. Neste momento, a influenciadora descobriu que não o amava mais, e continuou no relacionamento por dependência emocional.

Na época, o cantor cuidava de todas as suas contas de banco e redes sociais, e o mesmo levou itens pessoais embora após a separação. Para Nadja, além da traição por parte de D'Black, se ele não tivesse roubado a ex-esposa, não haviam os ataques que continuam até os dias de hoje.

Por conta disso, foram abertos diversos processos judiciais para conseguirem resolver as situações, como a de roubo. De acordo com Nadja, ela ganhou os processos contra o ex-marido e foi tudo comprovado, mas D'Black está foragido da justiça há mais de dois meses.

"Ganhei, porque não tinha como ganhar. Eu tinha tudo né. A justiça é lenta, mas ela funciona. Eles [justiça] estão atrás dele, caçando ele e ele está se escondendo. Não consegue notificar", contou.

Para ela, o cantor deveria resolver logo os problemas e fazer um acordo para os dois ficarem em paz. "Eu fico com raiva porque eu fui roubada. Ai eu fico com ódio, o advogado me manda um áudio 'olha Nadja...', eu vou na internet e desconto tudo nele", afirmou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko