Os dias de Manoel Soares no elenco do Encontro estão contados. Após os inúmeros desentendimentos e desencontros ao vivo com Patrícia Poeta, e toda uma comoção do público sobre o péssimo entrosamento dos dois, a emissora deixou escapar que o apresentador está prestes a sair do matinal e a eterna substituta de Fátima Bernardes foi alçada ao posto de "estrela".







Ontem (25), durante a grande final do BBB 23, a Globo exibiu em seu intervalo comercial o "Vem Aí", famoso vídeo anual apresentado sempre em abril anunciando a nova programação, com os novos produtos e a consolidação de marcas antigas. E ao contrário do ano passado, Manoel Soares foi completamente esquecido.

Ao citar a programação matinal, a Globo mostrou Patrícia Poeta desfilando sozinha pelo estúdio da atração e com uma tarja bastante esclarecedora, que frisou o nome do programa: Encontro com Patrícia Poeta.

Só para ter uma ideia do peso dessa mensagem, que não tem nada de subliminar, no ano passado, quando a emissora redesenhou suas manhãs por conta da saída de Fátima Bernardes do Encontro, foram escalados Patrícia Poeta e Manoel Soares. No vídeo promocional, exibido à exaustão, os dois tinham pesos iguais e foram colocados como protagonistas daquele bloco de anúncios.

Desta vez, Manoel foi solenemente ignorado. Ele não aparece em nenhuma imagem ao longo dos poucos mais de 3 minutos de vídeo. E na hora de citar os programas matinais, aparecem somente Patrícia e Ana Maria Braga, por conta do Mais Você.

E não tem a desculpa de que a Globo se esqueceu de colocar o Manoel no material e tampouco por se tratar de uma atração de elenco composto, pois na mesma chamada é apresentado o É de Casa, liderado por Maria Beltrão, mas os quatro integrantes aparecem no vídeo, com o mesmo peso e equilíbrio do principal nome da atração.

Dias tensos

Patrícia Poeta já recebeu da Globo todas as garantias de que não sairá do Encontro. Por mais que exista uma enorme rejeição em torno de seu nome das redes sociais por conta de sua postura pouco generosa e muitas vezes desrespeitosa com Manoel Soares, a direção entende que ela tem um perfil que se encaixa com a proposta do matinal.

Já a situação de Manoel também não anda muito boa lá na líder de audiência. Embora exista uma comoção nas redes sociais por ele sempre ser a vítima do estrelismo de Patrícia, internamente há uma avaliação diferente --que a coluna não vai expor aqui neste momento. Somado a isso, existem diversas reclamações de seu comportamento nos bastidores, que já foram levadas ao Compliance da emissora.

Assita a chamada do Vem Aí de 2023 da Globo e tente encontrar o Manoel na nova programação da emissora: