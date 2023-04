Reprodução/Instagram Mãe Michelly da Cigana prevê o futuro romântico de Anitta





Mulher mais famosa do Brasil, Anitta segue na mira de muitos pretendentes. No entanto, a cantora deve passar mais um ano solteira – pelo menos é o que indica uma previsão feita por mãe Michelly da Cigana, uma das sensitivas mais requisitadas do País.





Apesar de não entrar em um relacionamento sério em 2023, Anitta não deve passar o ano inteiro sozinha.

“A Anitta não tem sorte no amor em 2023. Encerra o segundo semestre do ano solteira”, diz Michelly da Cigana.

“Há um homem casado chamando bastante a atenção dela. Ela vai ter um affair com ele, mas a mulher dele vai descobrir e há risco de isso ser exposta na mídia”, profetiza.

Se 2023 vai ser um ano conturbado, não se pode dizer o mesmo de 2024, indica a sensitiva.

“No ano que vem, o mais certo em fevereiro, ela vai encontrar alguém para um relacionamento sério, com prosperidade duradoura. É alguém com quem vai formar uma aliança próspera, de sucesso e dinheiro”, vaticina a mãe de terreiro responsável por um centro religioso de umbanda e quimbanda na cidade de Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre.

Assim como no amor, outras áreas de vida não devem ser fáceis para Anitta neste ano.

Segundo Michelly da Cigana, a cantora precisa ter cuidado com um imóvel para o qual não tem dado muita atenção ou sido muito presente. “Há risco de roubo”, sinaliza.

Além disso, a sensitiva indica que “um homem pode trazer prejuízos financeiros em um grande negócio”. Michelly da Cigana diz que esta pessoa não é um familiar, mas um possível parceiro empresarial.

Por fim, a vidente salienta que há algo que Anitta quer muito e está prestes a conseguir.

“Ela é uma mulher de axé, mas isso não virá pelos orixás. Quem vai trazer o que ela tanto quer é o povo de Exu, pois é algo prometido para a Pombagira em nome dela que ainda não foi pago”, prevê. “Ela precisa ter força espiritual de quimbanda”, aconselha Michelly da Cigana.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko