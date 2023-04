Audiência ruim e votação vergonhosa: BBB 23 foi um verdadeiro fracasso

VT da final

Nunca em uma grande final da história do BBB os participantes eliminados foram mais exaltados que os finalistas. Os VTs exibidos no episódio derradeiro do BBB 23 valorizaram as atuações de todas as figuras que haviam sido eliminadas do jogo. Já o trio que aguardava o anúncio do prêmio foi "presenteado" com VTs curtos, frios e sem conteúdos positivos, já que as três finalistas não tiveram muito a oferecer ao longo de 100 dias.