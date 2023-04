Reprodução/Globo O reencontro entre a apresentadora e a ex-BBB depois de um áudio vazado aconteceu na final do BBB23

Nesta terça-feira (26), aconteceu a grande final do BBB23, e os ex-participantes se encontraram com as apresentadoras Patrícia Ramos e Vivian Amorim no Bate Papo BBB para conversarem sobre os finalistas, momentos no reality e muito mais. Entretanto, os telespectadores notaram um climão entre Key Alves e Patrícia.



O reencontro entre Key e Patrícia, após um áudio da apresentadora falando sobre a ex-participante vazar há algumas semanas, talvez fosse mais esperado do que a própria final do reality.

Na ocasião, Patrícia pediu desculpas pela situação. "Galera, hoje mais cedo, depois de participar do BBB tá On, por uma falha técnica na operação, vazou um comentário inapropriado feito por mim em relação a uma das participantes do programa, a Key Alves. Peço desculpas a todo mundo que se sentiu ofendido, a Key e seus fãs. Obrigada", disse.

Como esperado, o climão entre as duas era nítido, e a apresentadora Vivian Amorim precisou se virar para conseguir conversar com Key e Marília sem transparecer totalmente o desconforto.









*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko