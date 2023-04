Reprodução Irmão de Guilherme de Pádua faz acusação grave contra viúva de ex-ator













Patrice Thomaz alegou em seu Instagram no domingo (16), que sua ex-cunhada, Juliana Lacerda, deu em cima dele por interesses financeiros após a morte do irmão, Guilherme de Pádua, em novembro de 2022. No vídeo de 30 minutos, o empresário faz uma série de revelações sobre a família e detalha as investidas amorosas.





"Ela queria sair em Lavras Novas comigo, querendo me beijar. Pensa? Como é que eu iria sair em Lavras Novas, cidade que as pessoas me respeitam", contou o empresário que decidiu ir para Ouro Preto (MG) jantar com a moça.

Chegando ao local, Patrice alega que Juliana Lacerda, que é evangélica, teria exagerado no consumo de bebida alcoólica, tentado lhe beijar e até praticar atos íntimos no local público. Segundo ele, a maquiadora estava completamente fora de si, e devido a isso, resolveu deixar o restaurante e discutir a situação com ela no carro.

No carro, Patrice declarou que rasgou o verbo e expôs detalhes íntimos da vida do irmão que Juliana alegou não saber: "Inclusive [falei] que ele era gay assumido antes de casar com ela. Não na igreja! antes disso, ele era gay assumido! E daí? Não é esse o problema, não cabe mais alguém que é contra isso não pode ser isso", disse no vídeo.

Ainda de acordo com o irmão de Guilherme de Pádua, Juliana Lacerda teria manifestado interesse na suposta herança deixada pelo ex-ator.

"Ela falou no carro assim: 'Sua família foi muito boa comigo, me deu tudo e eu vou fazer parte da partilha que ainda vai acontecer'"Patrice revelou ter se preocupado com a afirmação de sua cunhada, que devido ao consumo de álcool, acabou batendo com seu carro naquela noite ao deixar sua residência. Confira no vídeo:





Na tarde dessa segunda (24), Juliana defendeu-se sobre as acusações dizendo que Patrice estava "surtado" e que iria consultar seu advogado antes de se pronunciar publicamente sobre o assunto.

"Pessoal, em breve irei me pronunciar a respeito do vídeo do meu cunhado! Deus abençoe a todos... Infelizmente ele está surtado e falando coisas inverídicas. Irei conversar com meu advogado e em breve farei um vídeo aqui. Não gostaria nunca de ter que fazer isso. Mas infelizmente não tenho outra opção", disse no Instagram.

Guilherme de Pádua morreu no dia 6 de novembro de 2022 após sofrer um infarto fulminante em sua residência em Belo Horizonte. O ex-ator voltou a se tornar assunto após divulgação da série documental “Pacto Brutal”, que narrou o assassinato da atriz Daniella Perez, em 1992.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho