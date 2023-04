Reprodução/Globo Participante eliminado por conduta imprópria no reality retorna ao Brasil para se encontrar com Amanda após BBB23

Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, mais conhecido como Cara de Sapato, retornou ao Brasil para acompanhar a final do BBB 23 e encontrar Amanda Meirelles, para quem torce e faz mutirões.



Depois de ser eliminado do reality show por importunação sexual a Dania Mendez, visitante que participou do La Casa de los Famosos no México, Cara de Sapato fez inúmeros mutirões para ajudar a permanência de Amanda no BBB 23.

No último final de semana, o lutador se encontrou com a família da participante, o que intrigou os telespectadores. Para muitos, Cara de Sapato continua surfando na onda do shipper entre ele e Amanda para conseguir deixar de lado o episódio que o tirou do reality.

Já nas redes sociais, o lutador continua fazendo campanhas para que Amanda seja a campeã do BBB 23. Em seu Instagram, o lutador postou fotos ao lado da família da participante e publicou fotos com Amanda, com a legenda #TeamAmanda e AmandaCampeã.

"Ele nem ligava pra ela no BBB , ela que se preocupava com ele, bastou ser expulso pra mostrar interesse por ela, tá preocupado com a imagem, então "bora" se escorar na Amanda (só não vê quem não quer)", disse um usuário no Twitter.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko