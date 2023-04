Reprodução Dona de imóvel, Márcia Pessoa foi à Justiça para pedir pagamento de dívida de MC Guimê e Lexa











Lexa e MC Guimê viveram por seis anos em Alphaville, região nobre de São Paulo, em uma mansão que encontra-se, agora, em estado vexatório. De acordo com a massoterapeuta e dona do imóvel, Márcia Pessoa, a dupla não quitou a venda do imóvel nem o aluguel, deixando parte da casa danificada e gerando um prejuízo que passa dos R$ 3 milhões. O casal foi despejado da residência.





"Eles entraram, tomaram posse e eu não recebi mais nenhum valor", contou Márcia em entrevista ao Domingo Espetacular, na Record. "Eles não quitaram, pagaram apenas uns 10%. Estava tentando entrar em acordo e ele presenteando a Lexa com uma Cayenne [avaliado em R$ 400 mil] aqui na porta. Quer dizer, estavam ostentando, comprando coisas. Isso foi muito grave, eles me prejudicaram muito", desabafou.

A casa foi comprada por Guimê em 2016 por R$ 2 milhões. Ele deu entrada em dinheiro e um carro importado no valor de R$ 700 mil. O cantor ainda deveria pagar R$ 400 mil em até 90 dias, e o restante do valor foi dividido em 50 parcelas mensais. A Justiça os despejou do imóvel por falta de pagamento.

Além dos R$ 3 milhões de aluguel e despesas por vandalização que Márcia pede na Justiça, existe uma dívida de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) de R$ 70 mil. Foi determinado judicialmente a penhora de 30% dos rendimentos mensais de Lexa para quitar a dívida do marido.

A casa encontra-se com degraus e corrimãos das escadas quebrados, sistema de fiação danificado, paredes descascadas e sem pintura, móveis que já estavam na casa quebrados, e alguns banheiros em situação precária. Confira:

O #DomingoEspetacular entra na mansão que virou o centro de uma polêmica envolvendo o casal Lexa e MC Guimê. Veja! pic.twitter.com/zgBW7F5iWb — Domingo Espetacular (@DomEspetacular) April 23, 2023







Procurados pela reportagem do Domingo Espetacular, Lexa e MC Guimê disseram que não vão se pronunciar sobre os assuntos judiciais.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho