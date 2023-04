Reprodução Bia Miranda é exposta por ex-colaborador, Adriel Marques













Adriel Marques, ex-colaborador de Bia Miranda e que gerenciou, sozinho, todas as redes sociais da famosa enquanto ela estava confinada em A Fazenda 14, revelou à coluna que recebeu chá de sumiço da dançarina de TikTok mesmo após conseguir incluí-la em viagens e eventos tidos, segundo ela, como "dos sonhos".





"Ela parou de me responder. Começou a me ignorar. Eu pedia para o ex noivo dela, Gabriel Roza: mandar ela me responder, e ele falava que ela estava corrida, ocupada... Ou seja, quem ficou vendido? Eu! Porque eu estava fechando com o empresário que iria botar ela no camarote todos os dias na Sapucaí… Estava fazendo a ponte", disse à coluna o jornalista contratado para cuidar das redes sociais da Bia durante A Fazenda.

"A fã dela, que agora é a atual assessora, a mesma que desconvidou Juju Ferrari da festa de aniversário da Bia por ligação, fez a minha caveira. Só que tem os áudios do pai, do empresário e do Gabriel me enaltecendo, porque todo mundo sabe que eu trabalhei bem", argumentou.

Adriel conta que alguns fãs e a assessora de Bia alegaram que ela não ganhou o programa da Record por conta do jornalista, que foi criticado por executar "um trabalho lixo e porco". "No Twitter falaram que eu estava cuidando das redes sociais de uma participante do BBB e ela falou: 'Sério? Aquele pilantrinha?' E depois disso, os fãs dela vêm no meu perfil me atacar, falar mal do meu trabalho", contou o social media.

O jornalista lamentou ter sido tratado com tamanho descaso e ingratidão pois fez tudo o que podia para ajudar a famosa, que terminou A Fazenda 14 em segundo lugar.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho