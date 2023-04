Reprodução/Instagram Ex-BBB alfineta apresentadoras da Rede BBB após comentarem sobre seu término de namoro

A atleta e ex-participante do BBB 23 Key Alves não gostou de ser mencionada no Rede BBB desde domingo (23) pelas apresentadoras Vivian Amorim e Patrícia Ramos. Key disparou nas redes sociais que sua vida fora do reality parecia dar mais audiência para continuarem falando sobre seu término com Gustavo Benedeti.



Após as apresentadoras comentarem com Larissa, participante eliminada na noite de domingo (23) do BBB 23, sobre o término de Key e Gustavo, a atleta demonstrou sua insatisfação com a situação e questionou as apresentadoras de não mostrarem a atitude de Larissa. "Não tem assunto para se falar com os eliminados, não?", comentou.

Nos comentários de uma publicação, Key alfinetou o programa e os índices de audiência da edição, que se consolidam entre os piores da história do reality. "A minha vida aqui fora deve ter mais audiência né", declarou.

"Tipo, [falar] o porquê eles saíram? Meu término é motivo de BBB agora? Engraçado, quando eu saí, me mostraram tudo o que eu fiz de errado", revoltou-se. "Quando saem outros participantes que até agrediram pessoas aí dentro, não falam?", afirmou.

As participantes Larissa e Kay enfrentaram dificuldades em se entender no reality e protagonizaram uma rivalidade que se estendeu para fora do confinamento. Quando Larissa soube sobre o fim do namoro, comentou que as duas poderiam ter sido amigas e evitado as brigas por ciúmes de Key.

"Brigar por macho, meu amor, dá nisso. Briga por ciúme dá nisso. Podia ter sido minha amiga", disse Larissa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.