Reprodução Imagine chegar em casa e se deparar com um despacho, com galinha morta e farofa





Imagine colecionar uma legião de haters que não mede esforços para tentar te derrubar. Esta é a realidade de um apresentador, famoso na web e um dos maiores memes vivos, que enfrenta o ódio de alguns seguidores, que já enviaram para sua casa garotos de programa sem o seu consentimento, obrigando-o a pagar pelos serviços dos profissionais de sexo. Além disso, ele já encontrou um despacho na porta de sua casa. E tudo isso foi revelado ao podcast Não É Nada Pessoal.





Rodrigo Apresentador, que ganhou fama na web por ser cover de Xuxa Meneghel, disse no podcast, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, que há um grupo no WhatsApp de pessoas dispostas a lhe causar constrangimentos de todos os tipos.

"Eles têm um grupo fechado no Whatsapp e teve um deles dizendo: 'Tudo que vai acontecer de ruim com ele a gente planeja aqui'. Eles mandam coisas para a minha casa, já mandaram garoto de programa, já teve noites de ter cinco motoqueiros de IFood na frente da minha casa buzinando para entregar comida que eu não pedi. Eu fico imaginando eles não têm nem pena da classe trabalhadora", disse o apresentador.





Mas não pense que se tratam de "presentes". Os haters criam perfis falsos, fazem as solicitações dos serviços, seja de alimentação ou de sexo, e enviam à casa do comunicador. Só que em vez de fazer o pagamento antecipado, eles mandam a ordem de cobrança para Rodrigo, e os profissionais levam prejuízos.

Não É Nada Pessoal Rodrigo Apresentador sofre com os ataques de seus haters

"O objetivo é para eu pagar na hora, só que nem desci e nem confiança, mas eu fico com pena dos meninos trabalhando, dos caras que fazem a comida… E eles marcam com o garoto de programa como se fosse eu marcando e mandando para a minha casa, eles têm perfis fakes meus. Isso é uma obsessão, mas não me assusta de forma alguma. E vai acontecer muita coisa ainda que eles estão prometendo e eu não faço ideia", afirmou.



Em 2016, quando Rodrigo morava no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo, ele teve que desviar de um prato de oferenda que alguém colocou na porta de sua casa. Seu endereço foi espalhado pela web porque ele estava vendendo itens de sua coleção da Xuxa Meneghel, que tinha bonecas, pôsteres e outros itens de colecionador.

"Eu estava me desfazendo da minha coleção e muita gente vinha retirar algumas coisas comigo porque eu vendi para os fãs da Xuxa bonecas, coisas que tinha… E aí meu endereço vazou e em um desses grupos do Facebook, eles estavam contratando um pai de santo para fazer uma magia para mim. Aí certo dia estou chegando em casa eu vi no portão um despacho na porta de casa", relatou.

"Era uma panela de barro cheia de farofa amarela, tinha umas pimentas, umas velas vermelhas e pretas, tinha um frango com pena e tudo e eu pensei: 'O que é isso?'. Eles mandaram um despacho, não sei se foi para me prejudicar, qual a intenção, se foi para me matar, eu não sei até hoje. Só sei que desviei, passei por cima, entrei em casa e a vida segue. Mas já fizeram de tudo", completou.

Embora a situação seja preocupante, Rodrigo não faz nenhum tipo de esforço para se proteger dos haters. Segundo ele, há até um rapaz que mora fora do Brasil e que é o principal financiador destes ataques de ódio que ele sofre frequentemente.

"Agora eles estão planejando um drone para gravar todo lugar que eu for, não sei como vai ser, mas recebi essa questão do drone. Eu tenho muita pena dessa gente, porque nunca me paralisou. Gravo toda semana, eu não paro e eu acho que se um dia eu parar pra pensar vai ser assustador", concluiu.