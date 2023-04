Reprodução/SBT - 09.12.2022 Silvio Santos prolongou sua temporada de descanso e cancelou gravação no SBT





Silvio Santos está no Brasil após sete meses de férias. E assim que pisou no país, ligou imediatamente para o SBT e pediu para reservar o estúdio, pois voltaria a gravar seu programa nesta quinta-feira (20). Mas na bagagem dos Estados Unidos vieram também as temidas pegadinhas do patrão. E ontem mesmo, no fim da tarde, ele mandou cancelar tudo e avisou que não irá pisar nesta semana por lá. Com isso, perdeu uma festa surpresa que sua equipe havia armado para comemorar seu retorno.







A coluna contou em primeira mão sobre o retorno de Silvio ao SBT, informação confirmada pela assessoria de imprensa da emissora. Ele estava disposto a gravar o Jogo das 3 Pistas (eu havia dito anteriormente que seria o Jogo dos Pontinhos, mas a informação chegou de maneira torta por aqui), e escalou Tiago Abravanel e Leo Dias para a disputa.

A dupla estava bastante animada com o retorno do dono do SBT, principalmente por se sentirem prestigiados em participar do programa que marcaria a volta de Silvio à TV. Mas ambos foram avisados ontem mesmo do cancelamento da presença do patrão, e também acabaram dispensados da gravação que ocorreria hoje.

Quem deu a informação antecipada do cancelamento foi meu amigo Lucas Pasin, colunista do UOL, e confirmada a nós pela assessoria do SBT.

O que descobrimos de informação extra é que havia uma festa preparada para o retorno de Silvio. Nada grandioso, mas com direito a comes e bebes entre a diretoria e seus braços-direito dentro da emissora --até porque o dono do SBT não é muito fã de extravagâncias neste sentido.

Com isso, a folga que Patrícia Abravanel teria por conta do retorno de seu pai ao trabalho foi suspendida, e ela estará hoje no SBT para gravar o quadro. Quanto a Silvio, o mistério segue no ar. Quando a gente menos esperar, ele vai aparecer no SBT e promover a revolução que todos estão aguardando.