Reprodução/Globo Ex-BBB fatura dinheiro com OnlyFans há dois anos





Angélica Martins, conhecida pelo apelido Morango, de 38 anos, participou do BBB 10 e ganhou notoriedade por sua passagem histórica e aclamada ao ser a primeira participante assumidante lésbica do reality show. Atualmente, a jornalista possui parte de sua renda vinda do OnlyFans, onde compartilha sua rotina de forma erótica.











No BBB 10, a ex-participante participou do mais temido de todos, o quarto branco. Em sua edição, aconteceu pela terceira vez o cômodo incolor e Angélica atendeu o Big Fone, tendo que escolher dois colegas para a acompanharem no confinamento.

Angélica, que é formada em Jornalismo, trabalhou com escrita e fotografia após a saída do programa, mas há dois anos criou um perfil no OnlyFans e contou à revista Quem que fatura R$ 30 mil mensais.

"Conseguiria me manter só com a plataforma, mas não quis. Gosto de estar em movimento, exercitando outras áreas pelas quais sou apaixonada, como a escrita e a fotografia", contou.

Atualmente, a jornalista está escrevendo uma biografia contando sobre sua participação no reality show, representatividade e sucesso no ramo erótico. "Minha biografia tem me demandado coragem, peito para escrever", declarou.

"Exponho a minha nudez de forma artística e, também, erótica. Eu não imaginava que tanta gente tinha essa curiosidade de me ver tomando banho, cozinhando de calcinha, transando... Me divirto gravando e acho que as pessoas se divertem assistindo. Hoje, boa parte da minha renda vem do OnlyFans", afirmou.

A ex-BBB conta que seu trabalho remoto a permite trabalhar em Florianópolis, em Santa Catarina, sem precisar estar entre Rio de Janeiro e São Paulo para conseguir visibilidade.

Além disso, Angélica está há um ano e meio com sua namorada, que entende e respeita seu trabalho na plataforma. Ela ressaltou que nunca teve problema em falar sobre seu trabalho e tem muito orgulho de sua história.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko