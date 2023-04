Reprodução Ex-namorado da cantora continua sendo agenciado em empresa que Preta Gil é sócia





A cantora, atriz, apresentadora e empresária Preta Gil e o personal Rodrigo Godoy se divorciaram recentemente após ele ser flagrado com outra mulher. Entretanto, mesmo com a separação tumultuada, o rapaz continua sendo agenciado pela Mynd8, empresa de influenciadores da qual a artista é sócia.





Anteriormente, Rodrigo atuava como personal trainer, mas com a agenda caótica de Preta Gil, integrou a equipe de produção da cantora. Com a separação, Rodrigo supostamente estaria desempregado ao não fazer mais parte do time de sua ex-mulher.

Entretanto, o personal é sócio de uma loja de suplementos localizada na zona norte do Rio de Janeiro, onde morava antes de conhecer a cantora. "Ele é sócio, mas só vai lá uma vez por semana", contou um morador da região ao jornal Extra.

A empresa, que possui capital social de R$ 500 mil, não possui o nome de Rodrigo nos registros, mas fontes afirmam que o mesmo integrou o grupo como sócio depois da loja já existir.

Ainda que não trabalhasse mais como personal trainer devido a rotina corrida de sua ex-mulher, Rodrigo voltou a fazer exercícios e começou a faturar com publicidades, integrando o grupo de influenciadores da agência Mynd8.

Os fãs e telespectadores acreditaram que o personal seria desligado da empresa após a separação repentina e tumultuada, mas Rodrigo continua sendo agenciado pela Mynd8 até o momento.

"Com seu lifestyle carioca, o esportista leva uma vida regada a treinos, sempre buscando o bem-estar. Rodrigo também é influente no mundo musical. Divide seu tempo ao lado da família, amigos e seus pets", descreve o perfil de Rodrigo na página da empresa.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko