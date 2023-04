Reprodução/Globo Ex-repórter do SBt estreia na Globo no telejornal RJ1

Após 1 ano e um mês atuando no time de repórteres do SBT no Rio de Janeiro, Victória Henrique pediu demissão na última semana após receber uma proposta de trabalho da Globo. E nesta quinta-feira (20) ela fez sua primeira entrada ao vivo, no RJ1, telejornal do horário do almoço da líder de audiência.







"Hoje foi dia de estreia na nova casa", escreveu a nova repórter da Globo em seu perfil no Twitter, mostrando uma cena de sua primeira entrada ao vivo, feita diretamente de São Gonçalo, no Rio. Ela apareceu diretamente da BR 104 com informações sobre o trânsito na véspera de feriado.

Seu último dia de trabalho no SBT havia sido no domingo (16), onde ela permaneceu por pouco mais de um ano trabalhando no time de repórteres da emissora. Antes, ela já havia feito parte do coletivo Mídia Ninja.

"Hoje foi meu último dia no SBT Rio, que posso chamar de família! Fui muito feliz nessa empresa e sou eternamente grata por tudo. Um agradecimento especial ao

Diego Sangermano. Sem você, nada disso teria sido possível. Agora, é hora de partir pra um novo desafio!", escreveu ela em sua mensagem de despedida.