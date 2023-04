Reprodução/ Uol e Record Atriz conta sobre assedio sexual que sofreu de Marcius Melhem

Carol Portes rompeu o silêncio e falou abertamente sobre o assédio sexual que sofreu do ator, humorista e escritor Marcius Melhem quando trabalhava com ele na Globo. A atriz detalhou os acontecimentos da noite de 27 de novembro de 2014 que a assombram até os dias atuais.



Na época, Carol trabalhava com Marcius Melhem no programa Ta no Ar, da Globo, e foi surpreendida com mensagens dele pedindo para ir tomar banho em seu quarto do hotel, onde estava hospedada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Às 20h34 dessa noite, Carol recebeu o pedido e logo achou estranho quando o ator perguntou quem estaria no quarto da atriz. Com medo, ela chamou sua amiga, mas isso não impediu que Marcius fosse ao seu quarto.

Nessa ocasião, o comediante entrou em seu quarto e foi ao banheiro com uma toalha e, após o banho, saiu com a toalha enrolada na cintura e tentou agarrá-la à força. "Ele saiu de toalha e me... me beijou à força, e... enfim, eu me desvencilhei, e aí superconstrangida. Bom, qualquer mulher já passou por isso, assim, de... desvencilhar, sabe? Ah, não, não, não... E aí eu: 'Não, não, vamos, quero ir logo, vamos logo', tipo, vamos embora, né? Não vai rolar nada", detalhou ela em entrevista ao UOL.

Além disso, dois dias após o assédio e durante os meses seguintes Melhem voltou a mandar mensagens à Carol pedindo para ir ao seu apartamento ou sair com ele.

Ao longo dos trabalhos, a atriz disse que se sentia desconfortável pois Melhem a chamava de gostosa e sentia toques indevidos e indesejados vindo de seu ex-chefe. Entretanto, os constantes cortes vindo da atriz pareceram desagradar Melhem, que acabou punindo a atriz a cortando de diversos trabalhos.

Com a menor participação Carol, seus colegas afirmam ter testemunhado queixas de Melhem sobre a atriz. "Eu me lembro de perceber que a Carol estava com uma participação menor no programa e estranhar e isso ser explicado pelo Marcius como uma falta de disponibilidade da atriz", afirmou Maurício Farias, ex-diretor de Núcleo do Tá no Ar.

Devido os acontecimentos, Carol teve receio em continuar trabalhando no programa e medo de contar às demais pessoas do local e só falou sobre o assédio sofrido em fevereiro de 2020.

Além da atriz, mais sete mulheres relataram ao Ministério Público que sofreram assédio sexual de Marcius Melhem, e seu caso é o mais antigo entre as cinco que se identificaram.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko