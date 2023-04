Reprodução/Globo Após saída de Domitila do BBB 23, o programa apresentou uma das piores audiências já vistas no reality

Após a eliminação da modelo, cantora, empreendedora e ativista Domitila Barros, do BBB 23, o reality show registrou o segundo pior Ibope da história do programa nestes 22 anos, e teve menos público até mesmo da reprise de Chocolate com Pimenta, exibida na faixa vespertina, no Vale a Pena Ver de Novo.



Com a saída de uma das favoritas do público, a edição do BBB 23 da última quarta-feira (19) não conseguiu grande audiência e registrou míseros 10,8 pontos na Grande São Paulo. Já a novela reprisada às 15h marcou 11,7 pontos.

O programa bateu seu próprio recorde negativo às quartas-feiras. Há duas semanas, o BBB 23 havia apontado 11,3 pontos, índice considerado muito abaixo do esperado.

Com isso, os poucos telespectadores que continuam acompanhando esta edição do reality show se mostraram espantados com tamanho desastre que segue sendo a audiência do programa.

Em 2019, a edição considerada a pior temporada da história do BBB, ainda conseguiu manter as quartas-feiras acima de 12 pontos. Ainda assim, a menor audiência já registrada foi em 16 de janeiro de 2014, com média de 10 pontos.

*Texto de Júlia Wasko

