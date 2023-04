Reprodução/Instagram Ex-BBB conta mais sobre a síndrome do pânico e o que fez para ajudá-la

A influenciadora, atriz, apresentadora, modelo, empresária e missionária Rafa Kalimann contou com detalhes como lidou com a síndrome de pânico, que impactou e transformou por completo sua vida há mais de quatro anos.



Em entrevista para o jornal O Globo, a ex-BBB declarou que sofre com crises de pânico há pelo menos cinco anos, e foi diagnosticada após uma viagem de avião em 2018. Na ocasião, Rafa afirmou que sentiu falta de ar, desespero, choro, medo e dor profunda, e não entendia exatamente o que estava acontecendo.

Ela relatou que se sentia muito cansada emocionalmente e sofria com medos "simples", e que antes não a afetavam. Com isso, a apresentadora procurou ajuda e conversou com sua psicóloga, mas deixou claro que as crises de pânico impactaram toda sua vida.

"Tudo hoje me causa muito mais medo e insegurança do que antes. Porque sempre vou para algum lugar achando que vai ser um motivo para desencadear uma nova crise. Mas não quero deixar de viver e isso foi um compromisso que fiz logo no início comigo mesma, de que iria aprender a encarar tudo com muita coragem", afirmou.

A atriz disse que recentemente falou sobre o assunto no quadro Dança dos Famosos, no Domingão com Huck, pois a dança foi um dos meios de tratamento para a doença.

Além disso, sua alimentação, terapia, música e fluxo de águas correntes a ajudaram a relaxar e contribuíram com suas angústias. "O mesmo cuidado que a gente tem com a nossa saúde física, precisamos ter com a saúde mental", expôs.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko