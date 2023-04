Divulgação Daniela Filomeno garantiu a segunda vitória consecutiva à CNN Brasil





Daniela Filomeno virou uma enorme dor de cabeça para os canais de notícias concorrentes, e pela segunda semana consecutiva colocou a CNN Brasil na liderança da audiência no segmento com a quinta temporada do Viagem & Gastronomia. No último sábado (15), seu programa impôs um índice oito vezes maior que o obtido pela GloboNews.







De acordo com os dados do Kantar Ibope obtidos com exclusividade pela coluna, o programa registrou 0,15 pontos na Grande São Paulo, exibido entre 22h e 22h44. Na mesma faixa, a GloboNews amargou o quinto lugar, com uma média de 0,02.

A vice-liderança neste período ficou com a RecordNews, que registrou menos da metade que a CNN: apenas 0,06. Em terceiro aparece a Jovem Pan, com 0,05, e em quarto a Band News, com 0,03.

No último sábado, Daniela conquistou a liderança com registros de sua viagem pelo sul da Islândia. Ela se aventurou em uma geleira que cobre a boca de um dos vulcões mais perigosos do país, o Katla, de onde conseguiu avistar a praia de Reynisfjara, conhecida mundialmente por ter areia preta, e também visitou o Lava Centre, onde aprendeu mais sobre a geologia local. Além disso, encontrou um chef brasileiro no país, que preparou um almoço para sua equipe, e também apresentou as belas cachoeiras da região.

Nesta temporada, ela já visitou a Groenlândia, mas ainda passará pela Suíça, Cartagena de las Índias (Colômbia) e por Cusco (Peru).

Ex-casal na liderança

Quem também se deu bem no último sábado foi o ex-casal Mari Palma e Phelipe Siani, que derrotaram a concorrência na estreia do PopVerso. Exibido das 22h44 à 0h02, o programa de cultura pop chegou ao pico de 0,22 pontos na Grande São Paulo, mas fechou com a média de 0,11.

A GloboNews chegou perto, mas terminou em segundo lugar com 0,09 no horário, seguida da Band News (0,04), Jovem Pan (0,03) e Record News (0,02).