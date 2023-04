Reprodução Médico de Gilberto Gil há mais de 30 anos recebe homenagem em música





O dr. Roberto Kalil, apresentador do CNN Sinais Vitais, da CNN Brasil, e cardiologista de Gilberto Gil há 30 anos, conversou com um seleto grupo de jornalistas na manhã desta terça-feira (3), do qual a coluna fez parte, para falar da nova temporada do programa e contou mais detalhes da música que o astro da MPB fez em sua homenagem.

Roberto contou que ao longo dos procedimentos que Gilberto Gil realizou ao longo de 2016 por conta dos problemas cardíacos que enfrentava, sua assistente e chefe de sua equipe, Roberta, o acompanhou em uma biópsia do coração. Entretanto, o pouco contato entre Gil e Roberta resultou na música Quatro Pedacinhos.



Mas o médico não ficou nada feliz e deixou claro ao artista seu ciúme ao ver sua assistente sendo homenageada. "Quando eu soube disso, eu liguei e falei: 'O que que é isso? Cadê minha música? Eu cuido de você há 30 anos, entendeu? E uma novatinha te acompanhou num examezinho, que te conhece há 6 meses e tem uma música pra ela? Mas nem pensar", disse o médico, aos risos.

O cardiologista afirmou, em tom de brincadeira, que sem sua música ele não deixaria o álbum de Gilberto Gil ser lançado. Por fim, o apresentador da CNN Brasil recebeu a letra da música Kalil, feita em sua homenagem, e desmontrou sua felicidade com o presente.

"Então ele mudou a música e botou o nome Kalil, o da Roberta é Quatro Pedacinhos do Meu Coração, e ninguém sabe que é pra ela", brincou ele durante o lançamento da nova temporada do CNN Sinais Vitais.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko