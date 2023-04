Reprodução Karen Bachini reprova base matte da marca WePink Beauty, da empesária Virgínia Fonseca













Na noite dessa segunda (17), a web voltou a comentar sobre os polêmicos produtos da WePink Beauty após Karen Bachini divulgar um vídeo testando o batom matte da marca. O vídeo surpreende pela moça ter dado mais uma chance em comprovar a qualidade da linha, no entanto, a resenha chega ao fim com mais um item reprovado pela maquiadora e influencer.





Ainda no início, Karen critica. "Eu fiquei meio confusa nas fotos de divulgação do batom, porque ele é um batom líquido, e em algumas fotos ele estava seco e em outras ele tinha brilho. Então eu não sei exatamente o que é", disse.

Após aplicar o produto, a influencer disse que o batom é bem pigmentado e orientou os fãs a passarem apenas uma camada fina, por demorar a secar. "Bem grudentinho (...) Achei a cor bonita. Estou esperando secar. Salienta bastante as linhas finas", analisou. Ao final, ela deu o seu veredicto: "Não ficou belo", disse ela, que foi parar nos Trending Topics do Twitter como assunto de destaque do dia.

🚨CRISE: Karen Bachini testa o novo batom mate da Virgínia Fonseca e se decepciona. pic.twitter.com/f2kK5uaK6d — CHOQUEI (@choquei) April 18, 2023





Na rede, os fãs comentaram sobre a nova análise da influencer e dividiram opiniões. "A Karen não tem culpa se a Virginia pega as tintas guache da filha, coloca em um frasco da WePink e vende por 500 reais. Ela só está fazendo uma review super normal (trabalho dela) e vocês que fazem tempestade em copo d'água".

"Que preguiça dessa Karen Bachini, a guria só fala da Virginia para ganhar ibope", disse outra, alfinetando.

Por trás da polêmica base de Virgínia

A repercussão da má procedência do item iniciou com a youtuber Karen Bachini, que testou a base da marca WePink Beauty, de Virgínia Fonseca, e se assustou com a qualidade péssima do produto, que não fezjus ao preço de R $200, considerado salgado para o mercado nacional.

Antes do lançamento, a mulher do cantor Zé Felipe alegou que a base seria a melhor do Brasil e que entregaria uma performance que todas as outras não entregam, além de supostamente tratar a pele por ser uma "dermomake" (termo que não é reconhecido pela Anvisa).

