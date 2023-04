Reprodução/Divulgação José María López foi condenado a 15 meses de prisão por abuso sexual contra Carlota Prado a 15













A Justiça da Espanha informou, nessa segunda (17), que José María López, da edição espanhola do reality show Big Brother, foi condenado a 15 meses de prisão por abusar sexualmente de Carlota Prado Alonso na madrugada de 4 de novembro de 2017. O homem foi expulso no dia seguinte.





A equipe do programa só interveio no momento quando o rosto inerte de Carlota foi descoberto. As imagens nunca foram ao ar, e o abuso só foi divulgado dois anos após o ocorrido, quando a imprensa espanhola revelou que, no dia seguinte à violência, a sister chegou a ser chamada ao confessionário para ver as imagens e chorou bastante com o episódio.

Os dois haviam iniciado um romance durante o programa. Segundo a sentença, o ex-brother aproveitou um momento de embriaguez da vítima para abusar dela na transmissão da rede Telecinco. O juiz disse que López tirou a roupa de Carlota enquanto ocupavam a mesma cama, e começou a realizar movimentos de caráter sexual sob o edredom, apesar da moça lhe dizer "não posso".

Os atos obscenos continuaram por vários minutos, até que o rosto e o braço de Carlota foram descobertos, López disse que não percebeu que sua vítima estava inconsciente. O juiz afirmou que o homem a tratou como um "brinquedo sexual", "sem que houvesse a menor sombra de consentimento e, consequentemente, de liberdade da parte dela no que aconteceu", segundo reportagem do jornal espanhol El País.

José María López, que na época chegou a ser desclassificado por apresentar uma ''conduta intolerável'', terá também que se manter afastado e sem comunicação com a vítima pelos próximos quatro anos, além de indenizá-la no valor de US$ 6.570, um pouco mais de R$ 32.487. Carlota também receberá o mesmo valor da produção do programa como forma de indenização pelos danos morais.



Condenado a un año y tres meses de prisión José María López, concursante del programa Gran Hermano, por un delito de abusos sexuales cometido contra otra participante en 2017.



🔹 https://t.co/9wSRGQOvth pic.twitter.com/wGhNVVKL8s — Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 17, 2023





A produtora espanhola que realizou o show, a Zeppelin Televisión SA, também terá que pagar uma indenização por "danos morais" causados por não ter prestado apoio suficiente à vítima.

Vale lembrar que na atual edição do BBB, MC Guimê e Antônio Cara de Sapato foram expulsos do programa após serem acusados de importunar sexualmente Dania Mendez durante uma festa. Em diversos momentos da noite, o cantor foi visto passando a mão no corpo da participante mexicana, pegando até em seu bumbum algumas vezes. Dá para ver que ela retira todas as vezes a mão dele do local. Já Sapato deu um selinho e imobilizou Dania com força em cima de uma cama.



*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho