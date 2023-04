Reprodução/Instagram Influenciadora Thai Lima supera pobreza e fatura alto após viralizar na web





































Tainá Lima é conhecida por produzir conteúdos na internet que mostram seu dia a dia com o namorado, Biel, e seus três cachorrinhos, que se tornaram verdadeiras celebridades.





Vinda de uma família simples, Thai viveu momentos difíceis na infância e na adolescência, mas desde que começou a criar vídeos humorísticos com o noivo para o YouTube, a jovem de 23 anos tem visto sua vida mudar, construindo uma carreira que vem decolando diariamente na web.





Hoje, Thai produz constantemente para o Instagram, aumentando a sua presença na plataforma com variedade de vídeos e estreitando um contato mais próximo com o público. Além de atuar como produtora de conteúdo, a jovem também gerencia seu tempo com o trabalho em sua rede de pet shop, localizada em Londrina (PR).





Na leva de conteúdos, a moça não hesita em mostrar os cuidados diários que tem com seus animais de estimação, com sua casa e com a saúde. Sempre buscando novas formas de manter seu conteúdo interessante, Thai Lima conta com a criatividade e muito trabalho duro para continuar contando sua história na internet.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho