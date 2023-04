Reprodução/Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Atriz aceitou diversos pápeis na tevelivisão após seu ex-parceiro afundá-la em dívidas

Vencedora de um Emmy de melhor atriz coadjuvante, Jane Seymour ficou abalada e traumatizada com suas dívidas após David Flynn, seu ex-marido e gerente de negócios, tormar decisões financeiras arriscadas sem seu conhecimento, que lhe deixaram uma dívida altíssima.



Em entrevista ao The Times, Jane Seymour relembrou de momentos difíceis que enfrentou com seu ex-marido David Flynn entre 1981 e 1992. Segundo ela, seu ex-parceiro fez uma série de investimentos arriscados às escondidas. Como ela o via como "um dos melhores profissionais do setor financeiro", Jane não viu necessidade de verificar suas finanças.

Com a mudança repentina, ações judiciais de bancos e nove milhões de libras em dívidas, Jane precisou vender suas posses. "Fiquei traumatizada e fiz o que tinha que fazer, que era descobrir como ganhar algum dinheiro para pagar o que ele havia perdido", declarou.

A crise financeira também ocasionou a separação do casal, que tem os filhos Katherine, de 41 anos, e Sean, de 37. Na época, a atriz precisou recorrer ao seu agente para encontrar uma solução.

Dessa maneira, Jane aceitou diversos papéis que foram propostos à atriz. Um exemplo é Michaela Quinn, na série Doutora Quinn, em que era um tiro no escuro em busca de uma solução para suas dívidas e tornou-se um de seus maiores sucessos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko