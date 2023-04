Reprodução O ator criou uma vaquinha para ajudarem com sua cirurgia

O diretor, ator e produtor teatral Luciano Chirolli, que atuou na novela Fina Estampa e na série Desalma, da Globo, divulgou em suas redes sociais uma vaquinha para que seus seguidores o ajudem a realizar uma cirurgia no quadril.



Em seu Instagram, Luciano divulgou todas as informaçõese gastos de suas cirurgia. "Tenho uma osteopenia no quadril que já fez com que eu operasse o fêmur esquerdo, quando tinha seguro saúde, o que não tenho mais. O fêmur direito agora também me impede de trabalhar", explicou.

A meta da vaquinha é arrecadar R$ 70 mil, e até o momento o ator conseguiu o valor de R$ 68 mil, vindo de 303 apoiadores.

Em uma nota das redes socais, é informado que Luciano está impossibilitado de trabalhar por conta de uma necrose no fêmur e que aguardar a cirurgia por muitos meses comprometeria sua condição de sobrevivência.

Nas redes socais, diversos atores demonstraram apoio a Luciono. "Vai dar tudo certo, meu amor", publicou Maria Padilha. "Vai dar certo! Tudo vai se ajeitar e você logo vai estar forte e firme outra vez", postou Julia Lemmertz.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko