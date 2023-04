Divulgação Após mais de 40 anos trabalhando na Globo, o jornalista foi contratado pela CNN Brasil

Carlos Alberto Tramontina, jornalista que trabalhou na Globo por mais de 40 anos, foi contratado recentemente pela CNN Brasil para apresentar o CNN Freedom Project e discutir temas sociais.



"O CNN Freedom Project vai mostrar e aprofundar situações e condições que precisam ser enfrentadas e, por isso, precisam ser conhecidas", afirmou o novo contratado do canal de notícias em comunicado enviado à imprensa.

O projeto, que nasce de uma cocriação entre CNN Brasil e Grupo CCR, foca em temas com forte viés social, como exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas, intensa rotina de caminhoneiros, tráfico de pessoas em fronteiras e muito mais.

"É o investimento do Grupo CCR que está viabilizando um projeto que vai aprofundar a discussão sobre temas sensíveis e fundamentais para a sociedade, com total alinhamento com o trabalho e às iniciativas realizadas pela empresa", declarou Maurício Kotait, vice-presidente Comercial da CNN Brasil.

Além disso, o projeto terá duas frentes, sendo uma junção entre a exibição de conteúdo exclusivo da versão norte-americana e a produção de conteúdo original, produzido e captado no Brasil, para mostrar a realidade local.

"Será nossa oportunidade de fomentar discussões sobre a realidade social brasileira, com o padrão editorial da CNN, que é sinônimo de conteúdo de qualidade, credibilidade e relevância", completou Tonico Pereira, Diretor de Comunicação e de Investimentos Sociais do Grupo CCR.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko