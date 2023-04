Reprodução Pai de ex-BBB afirmou que seguranças do hotel em que estava hospedado duvidaram que ele era hóspede

Vagner Santos, pai de Sarah Aline, ex-participante do BBB 23, eliminada no último domingo (9), foi vítima de racismo por parte dos seguranças do hotel que está hospedado no Rio de Janeiro por conta dos compromissos de sua filha com a Globo na reta final do reality show.





O pai da ex-BBB contou que foi abordado por seguranças de um hotel que não acreditaram que ele era hóspede do estabelecimento.

Em seu Instagram, Vagner contou com bom humor que foi entrevistado pelos seguranças. "Eu tô louco pra dar entrevistas que nem ela, mas o máximo que eu arrumei foi ser entrevistado pelos seguranças do hotel que não acreditaram que eu era hóspede", relatou.





Nas redes sociais, os internautas e fãs de Sarah demonstraram seu apoio e preocupação com Vagner, que prontamente respondeu que estava tudo bem.

"Sinto muito pela situação racista que sofreu no hotel", comentou uma seguidora. "Tá tudo bem, já sou pós-graduado nesta situação. Obrigado pela preocupação", respondeu.

*Texto de Júlia Wasko

