Reprodução/Globo Saiba como estão os participantes eliminados por quebrar as regras do BBB 23

MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do BBB 23 após infringirem as regras do programa ao importunarem sexualmente a mexicana Dania Mendez, que veio ao reality brasileiro após um intercâmbio com a competição realizada no México. Após a saída, os brothers seguiram a vida sem participar das demais dinâmicas do reality show.

Envergonhados com a pressão da imprensa e do público, que não engoliu a maneira desrespeitosa que agiram com Dania, ambos sumiram das redes sociais quando as críticas sobre os acontecimentos do reality estavam a todo vapor.



Até então, MC Guimê seguia afastado das redes sociais e separado de sua mulher, a cantora Lexa, mas apareceu recentemente em suas páginas oficiais para anunciar que no próximo mês retornará aos palcos com sua agenda de shows.

Há quatro dias, o funkeiro publicou uma foto em seu Instagram com Cara de Sapato com a legenda: "Sangue bom @caradesapato #tbt #bbb23", reafirmando que os brothers ainda têm contato.

Já Cara de Sapato permaneceu longe dos holofotes nos primeiros dias após sua eliminação, e no dia 18 de março publicou um vídeo no Instagram se pronunciando sobre os acontecimentos.

Atualmente, o lutador retornou às redes sociais e é ativo no Twitter, fazendo diversos mutirões para seus companheiros do reality, principalmente para Amanda Meirelles. Entretanto, o ex-participante perdeu o selo de verificação da plataforma após afirmar seu #ForaFred.

Além disso, Cara de Sapato foi encontrado no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a caminho dos Estados Unidos e afirmou estar voltando para sua casa, onde retomará seus compromissos profissionais com a luta e continuidade do tratamento contra a lesão que o tirou dos octógonos.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko