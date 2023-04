Reprodução/Divulgação Elenco de Casamento às Cegas 4 com os apresentadores Nick e Vanessa Lachey

















A Netflix veio a público se desculpar pelo transtorno que causou aos espectadores da versão norte-americana do reality show Casamento às Cegas, que seria transmitido nesse domingo (16). No episódio, a atração revela, entre outros detalhes, o desfecho de cada casal, mas uma falha técnica inviabilizou a transmissão, que aconteceria às 21h. Após prometer que a situação seria resolvida em 15 minutos, a plataforma desistiu do projeto em tempo real e exibiu o programa gravado.





A empresa deixou os assinantes revoltados, forçou os participantes a esperarem (em silêncio, como ressaltou a apresentadora Vanessa Lachey) e, no fim das contas, não teve a estrutura para entregar o prometido.

"Para todo mundo que ficou acordado até tarde, acordou muito cedo ou abriu mão de sua tarde de domingo, sentimos muito que o reencontro ao vivo de Casamento às Cegas não aconteceu como havíamos planejado. Estamos gravando agora e o colocaremos na Netflix o mais cedo possível. De novo, obrigado e sentimos muito", desculpou-se a plataforma no Twitter.



To everyone who stayed up late, woke up early, gave up their Sunday afternoon… we are incredibly sorry that the Love is Blind Live Reunion did not turn out as we had planned. We're filming it now and we'll have it on Netflix as soon as humanly possible. Again, thank you and… — Netflix (@netflix) April 17, 2023









O episódio só foi exibido na plataforma 75 minutos depois do horário anunciado. Quando entrou no ar, ele já tinha sido gravado. A versão final, editada e legendada, só será disponibilizada às 16h (horário de Brasília) desta segunda-feira (17).

Essa seria a segunda experiência da gigante do streaming ao vivo. A primeira foi um especial de comédia de Chris Rock, exibido em 4 de março. Na ocasião, o humorista fez piada com o tapa que levou de Will Smith no Oscar do ano passado, mas errou o desfecho da brincadeira e precisou refazê-la – a versão do programa disponível no catálogo da plataforma foi editada.

Apesar do pioneirismo, a Netflix demorou a entrar na onda das transmissões ao vivo. Rivais como Prime Video, HBO Max, Paramount+ e Star+ exibem grandes campeonatos esportivos, e o Disney+ se arriscou no formato ano passado ao produzir uma nova temporada do Dancing with the Stars, a Dança dos Famosos norte-americana.

Apesar dos tropeços, no início de 2024, a Netflix vai exibir o SAG Awards, prêmio do Sindicato dos Atores norte-americano – neste ano, o evento foi ao ar no YouTube da gigante do streaming.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho