Divulgação Adriana Bombom ao lado de seu assessor de imprensa, Irinaldo Oliver





Após se submeter a um procedimento de harmonização do bumbum, Adriana Bombom fez sua primeira aparição neste fim de semana, no Rio de Janeiro, com a retaguarda bem empinada. Ela foi comemorar o aniversário de seu assessor, Irinaldo Oliver, no restaurante Novo, em Copacabana.







Para valorizar as novas curvas, ela escolheu um vestido preto curtíssimo, que deixou bem evidente o resultado dos procedimentos, que vem sendo bastante elogiado por seus fãs nas redes sociais.

Por conta da intervenção nas nádegas, Adriana Bombom precisou ficar algumas horas sem poder se sentar, para evitar danos à modelação. No dia em que fez a harmonização, ela retornou para sua casa de metrô, em pé, porque não podia entrar nem mesmo em um carro de aplicativo.