Reprodução/Instagram Julitte e Kaique Cerveny são vistos juntos e podem estar vivendo possível romance





A campeã do BBB 21, Juliette, está vivendo um novo romance! E quem parece ter conquistado o coração da moça foi o atleta Kaique Cerveny, que esteve ao lado da cantora na festa de aniversário da apresentadora Ana Clara, que comemorou 26 anos, e depois, na apresentação de Chico e Geraldo, no Centro do Rio.





De acordo com o jornal Extra, o casal assistiu ao show da coxia e, logo, chamou a atenção de um fã que gravou os dois da plateia.

A última conquista de Juliette havia sido Lucas Silva, irmão do cantor Silva, em dezembro do ano passado. Mas o romance não foi para a frente. Antes dele, ela viveu uma relação de idas e vindas com o empresário Daniel Trovejani, sócio e ex de Anitta.

Kaique tem 24 anos, mora em Brasília e já foi campeão brasileiro de crossfit em 2019. Ele foi ao Rio curtir o fim de semana com Juliette. Neste domingo (16), os dois ainda fizeram um passeio de barco pela Baía de Guanabara na companhia de amigos. Numa postagem de Juliette no stories, dá para ver Kaique no reflexo dos óculos escuros dela.

Reprodução/Instagram Juliette e novo affair fazem passeio de barco









Veja fotos do novo affair de Juliette, o crossfiteiro Kaique Cerveny:























*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho