Reprodução/Divulgação Virgínia responde às críticas feitas sobre sua base de R $200













Dona da marca WePink Beauty, Virginia Fonseca decidiu opinar sobre a sua polêmica base de R$ 200, que foi rechaçada na web após vídeos de análise exporem a má qualidade do produto. Com a repercussão, a influencer vem tentando reerguer a popularidade dos seus itens com promoções desesperadoras e, recentemente, na live feita no último domingo (16), defendeu a fórmula e a reputação da maquiagem dita, segundo ela, como "a melhor do mercado".





A influenciadora digital também aproveitou o momento para mandar indiretas para Karen Bachini, que fez uma resenha do produto e o criticou em vários aspectos, da textura à promessa de ser resistente à água.

"Eu vou falar de coração. Quando a gente vai fazer um produto, a gente lança o que a gente gosta. Eu gostei muito da base, é a única que eu uso, eu amo essa base. Na minha pele, ela fica incrível. Eu saio e ela dura o dia inteiro, do jeito que eu faço. E aí depois vem uma pessoa e falar que não gostou, e virar tudo que o que virou por causa de um comentário que de uma pessoa. Eu acho que as pessoas teriam que experimentar e cada um dar seu feedback", desabafou.

A empresária ainda explicou o motivo de não ter se pronunciado antes sobre o assunto. "Pronunciar o quê? Eu gosto da base, eu uso todo dia... Se tivesse causando alergia, alguma coisa assim, ok. Para mim a minha base é a melhor do mercado, eu só uso ela", exclamou.

Zé Felipe, cantor e marido da influenciadora, estava no evento e também decidiu expor seu posicionamento sobre o caso. "Eu acho que toda crítica construtiva é bem-vinda e é bom para a gente crescer, mas só que se aproveitar de uma situação para poder potencializar e crescer em cima disso não dá", disse.



FAMOSOS: Virgínia fala pela primeira vez sobre a polêmica da sua base de R$ 200 reais e manda indireta para Karen Bachini:



“Por causa de uma pessoa virou tudo o que virou. Eu amo a minha base. É a melhor do mercado”. pic.twitter.com/KcoGSRBxls — Closer Brasil (@BrasilCloser) April 17, 2023





A resenha de Karen Bachini sobre a base de Virginia foi publicada no canal da youtuber, em março, logo após o produto ser lançado. No vídeo, a moça joga gotas de água em cima da base aplicada no rosto e ressalta que o produto realmente não escorre, já que ele é à prova d'água. No entanto, quando ela passa o dedo no rosto, a base se desfaz.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho