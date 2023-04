Reprodução/Instagram Viih Tube publica vídeo do parto de Lua





Mãe de primeira viagem, Viih Tube contou nas redes sociais neste sábado (15) que sua filha Lua precisou fazer uma cirurgia logo depois do parto. A pequena nasceu com um freio na língua mais curto que o normal, e a membrana foi cortada para facilitar a sucção na hora da amamentação.





"Lua nasceu com o 'freinho' da língua. Então ela precisou fazer essa cirurgia de frenectomia", contou Viih Tube, num vídeo publicado nas redes sociais. A ex-participante do BBB ainda revelou que , por conta da condição, Lua machucou seu seio nas primeiras mamadas.

"Meu seio está muito sensível. Estava com uns machucadinhos... Mas não chegou a ser fissura. Antes de fazer a frenectomia, a Lua mamou. Então fez bolha de sucção e várias coisas. E eu sabia que estava errado", reforçou a loira.

Procedimento é contraverso entre a comunidade médica

Apesar de Lua ter feito a frenectomia, o processidade é uma questão de discussão para os médicos pediatras. Tem quem diga a cirurgia pode ser desnecessária em uma fase mais nova dos bebês.

O procedimento passou a ser mais feito no Brasil após o Ministério da Saúde ter tornado obrigatório o "teste da linguinha", que faz o diagnóstico da língua presa, em 2014. No entanto, a Sociedade Brasileira de Pediatria se posiciona contra a obrigatoriedade do exame --especialmente porque a condição pode ser tratada com apenas um ajuste no momento da amamentação.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.