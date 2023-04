Aliny Ulbricht

"Chama a Rose". Foi com este bordão que Aliny Ulbricht conseguiu fazer da manicure Rose, desenhada para ser minúscula em Travessia, em uma peça fundamental em determinada parte da novela, sobretudo no aumento dos conflitos entre Brisa e dona Núria (Drica Moraes). Esta é a primeira novela de Aliny, que já havia atuado em As Five com uma personagem pequena, e agora, com seu talento natural exposto em horário nobre, ficou provado de que merece mais espaço nas futuras produções da Globo.