Após romper seu contrato fixo com a Globo, a atriz Bruna Marquezine confirmou nesta sexta-feira (14) que fará parte de Procuro o Amor da Minha Vida, a mais nova série nacional do Star+, um dos serviços de streaming pertencentes à Disney.









Após romper seu contrato de exclusividade com a emissora Globo, Bruna trabalhou em outras produções, como Maldivas, da gigante do streaming Netflix, e Besouro Azul, filme do Universo DC ainda não lançado.

A ex-Globo de 27 anos contou a novidade por meio das suas redes sociais, mas ainda não sabemos muitas informações, apenas que a série contará com a direção de René Sampaio e roteiro de Matheus Souza.

Além disso, nomes como Sérgio Malheiros, Sophia Abrahão, Rayssa Bratillieri, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, David Reis, João Villa e Pâmela Morais estarão ao lado de Bruna no elenco da produção.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko