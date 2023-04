Reprodução/Instagram Tadeu Schmidt tem sido muito criticado por proteger Bruna Griphao no discurso de eliminação de Cezar Black





O cuidado com as palavras que Tadeu Schmidt emprega em seus textos de eliminação do BBB 23 já foram motivos de elogios e críticas. Mas na noite de ontem (13), ao anunciar a saída de Cezar Black da competição, o apresentador passou pano para Bruna Griphao e ainda colocou o eliminado da vez na condição de "culpado" no barraco que ocorreu no início da semana.







Embora o texto de Tadeu tenha enaltecido boa parte das características de Black, um trecho em especial frisou essa visão do apresentador, e também de toda a equipe do BBB 23, a respeito do episódio lamentável que ocorreu dias atrás. Ele disse: "Já passou do ponto em algum momento? Passou. Quantas vezes, quantas pessoas podem dizer que nunca passaram do ponto do BBB?"

A fala mal colocada do apresentador rapidamente foi vista pelo público como uma validação ao comportamento de Bruna Griphao, Amanda Meirelles, Larissa Santos e Aline Wirley, que encurralaram Black no confinamento e, aos berros, o tentaram silenciar e sequer deram margem para ele se defender das acusações infudadas.

São muitas as acusações de que Tadeu e J.B. de Oliveira, o Boninho, estão passando pano para o comportamento tóxico de Bruna no BBB 23. Cenas deprimentes que ela protagoniza na casa, e duramente criticadas por quem acompanha o reality no Globoplay, não são exibidas no compacto que vai ao ar na TV aberta.

Também há elogios velados de Tadeu à atriz, que sempre classifica a moça como "autêntica", "sem filtro" ou "sem papas na língua". Há uma percepção gritante por boa parte do público de que há, sim, uma avaliação desmedida em relação ao comportamento de Bruna, e que ela sempre acaba favorecida.

As críticas são tamanhas que Tadeu e Boninho precisaram restringir os comentários no Instagram. Eles também passaram a ser cobrados por maior isonomia, expondo realmente as contradições e comportamentos vexatórios protagonizados pelas "desérticas". Mas até o momento, eles seguem no silêncio, fingindo que nada está acontecendo.