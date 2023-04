Reprodução|Instagram Atores estrelam nova produção da Warner Bros. Discovery

Camila Pitanga e Murilo Rosa acabam de ser confirmados como protagonistas de Beleza Fatal, primeira novela original brasileira produzida pela Warner Bros. Discovery, que será exibida com exclusividade no Max, nova plataforma de streaming que nasceu com a junção da HBO Max e do Discovery+.



Anteriormente, Camila Pitanga e Murilo já haviam sido reservados para protagonizarem Segundas Intenções, novela da HBO Max, mas a produção foi cancelada por conta do processo de fusão dos serviços de streaming --que acabou dizimando diversos outros projetos nacionais que estavam engatilhados na plataforma.

Entretanto, após a plataforma Warner Bros. Discovery confirmar a unificação da HBO Max e Discovery+, formando a nova plataforma de streaming Max, a empresa divulgou que os atores continuarão como protagonistas na produção. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (13) no Rio2C, maior evento do mercado audiovisual da América Latina.

O streaming contará com outras novidades, como as versões brasileiras de Quilos Mortais, Muquiranas e Largados e Pelados. Além disso, os assinantes poderão assistir produções como O Caso do Menino Henry Borel, Gêmeas Trans", B.A: O Futuro Está Morto e Além do Guarda-Roupa.

"Estamos felizes em continuar investindo nas produções locais que geram identificação com as nossas comunidades. Estamos com mais de 60 projetos em diferentes gêneros, em fase de desenvolvimento, produção ou finalização no Brasil", comentou Monica Pimentel, Vice-Presidente de Conteúdo Brasil.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko