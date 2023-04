Divulgação/Record Jaciara Dias ganhou projeção nacional após participar do Ilha Record 2





Classificada como "falsiane" e dona de uma legião de haters após sua participação no Ilha Record 2, Jaciara Dias foi processada por sua sócia, Juliana Caboclo e Silva, com quem abriu um salão de beleza em Alphaville, que a acusa de aplicar calote, tirar dinheiro do caixa da empresa sem autorização, furtar itens do estoque e ainda agredir uma das funcionárias da casa. A situação foi parar até na delegacia, e há um Boletim de Ocorrência registrado contra a ex-participante do reality da Record por furto e agressão.





As duas firmaram a sociedade no salão de beleza em março de 2020, mas Jaciara nunca assinou a minuta do contrato das quotas sociais, onde constariam o que cada uma das sócias investiu no negócio. Em dezembro de 2021, a ex-mulher do jogador Deco se mandou para Portugal para participar de uma edição especial do Big Brother de lá, e ficou incomunicável por três meses.

Jaciara, de acordo com o processo, voltou ao Brasil apenas em maio de 2022 e, logo em seguida, novamente se afastou de suas responsabilidades na empresa, sem aviso prévio, para ficar confinada no Ilha Record 2, onde conquistou o ranço da audiência por seu comportamento barraqueiro. Neste reality, ganhou fama de "falsiane" pela audiência e saiu de lá com a imagem bastante arranhada.

Na ação, a sócia diz que Jaciara se afastou por completo de toda a rotina do salão e decidiu, em outubro de 2022, sair do quadro social da empresa, abrindo mão completamente de sua parte da sociedade. Juliana aceitou na mesma hora e agendou com ela um encontro para 5 de janeiro deste ano para a assinatura do distrato.

O problema é que Jaciara deu o cano e não compareceu, e ainda enviou um e-mail à Juliana com a seguinte frase: "Espera sentada", acompanhado de um emoji que sinaliza, o que se pode entender, uma expressão chula como "vai tomar no cu".

Naquela data, o balanço do caixa da empresa apontava um déficit de quase R$ 36 mil, que deveria ser coberto por ambas as sócias, mas Jaciara se recusou a pagar. Juliana ainda apontou que investiu sozinha mais de R$ 260 mil no salão de beleza na época da abertura, e que a subcelebridade deveria ter arcado com ao menos metade deste valor, mas nunca colocou um centavo.

Com isso, Juliana alega que Jaciara não deve ter direito a nenhum valor em sua saída da sociedade, uma vez que foram anexados todos os comprovantes de que a ex-Record não honrou com seus compromissos.

Caso de polícia

Em 25 de janeiro deste ano, três meses após comunicar por escrito sua decisão de deixar a sociedade, Jaciara Dias entrou no salão de beleza e armou um verdadeiro barraco. Empurrou uma das funcionárias, acessou o computador, mexeu no caixa, discutiu com outras trabalhadoras do loca e ainda furtou produtos do estoque.

No processo, consta ainda um Boletim de Ocorrência contra Jaciara Dias, registrado na 2ª D.P de Barueri (SP), em 28 de janeiro deste ano, às 17h55, em que consta uma acusação de furto de itens do estoque do salão, uma suqueira de cristal pertencente à sócia Juliana, e também uma agressão física à gerente do estabelecimento, que se chama Juliana Ferro, além de proferir diversos xingamentos e palavrões diante de outros funcionários e clientes do local.

Imagens do circuito de segurança também foram anexadas ao processo, onde mostram as supostas agressões cometidas por Jaciara à gerente do salão, e também os momentos em que ela retira itens do estoque e mexe no caixa do estabelecimento sem autorização.