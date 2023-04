Reprodução/Instagram Casal Ítalo Flexione e Lígia Laiany conquista a primeira BMW após largar venda de quentinhas













Conhecidos por unir humor a uma boa dose de vida real, o casal Ítalo Flexione e Lígia Laiany são famosos por produzirem vídeos cômicos no Instagram, mas também por largarem a rotina como vendedores quentinhas, geladinhos e de roupas, e se enriquecerem como criadores de conteúdo digital.





Em entrevista exclusiva à coluna, os influenciadores ressaltaram a origem humilde e a importância do companheirismo no trabalho, que resultou na compra da motocicleta BMW G 310 GS, avaliada em R$ 40 mil, e melhorou a condição financeira de suas famílias.

"Hoje continuamos com uma vida simples, porém com uma qualidade de vida muito melhor. Éramos autônomos, mas com a internet, consegui dar uma moto e reformar a casa para minha mãe, não deixá-la dependente do emprego. Lígia também consegue ajudar financeiramente a mãe dela, conquistamos nosso veículo... Além de poder viajar o Brasil conhecendo lugares e gravando conteúdo para a web", disse Ítalo.





Enquanto trabalhavam na loja de bonés, o casal dividia o tempo entre as vendas e as gravações de conteúdos para a internet. E, mesmo que a princípio os vídeos humorísticos não tenham conquistado o público, aos poucos o casal foi construindo seu espaço, que se tornou tão grande que ultrapassou a potencialidade do casal no mercado de vendas para a produção digital.

"O trabalho na loja estava impedindo a gente de crescer mais nas redes sociais, até que decidimos sair do emprego e nos dedicar somente à internet", reforça. "É algo que até hoje é difícil de acreditar. Saber que mostrando nossa vida de forma bem humorada leva alegria para milhares de pessoas. O reconhecimento é muito gratificante", contou.

No entanto, seguir o caminho das redes também é lidar com novas inseguranças e desafios para o casal inlfuencer. "Trabalhar na internet é ser um empreendedor. Tem dias que quando a ansiedade bate, nos sentimos inseguros do que pode, ou não, dar certo no futuro, mas o apoio dos seguidores nos faz perceber que estamos no caminho certo", finalizou.

*Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho